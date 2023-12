Concorso Marino Monti: oggi le premiazioni

Le premiazioni dei vincitori della prima edizione del concorso letterario in dialetto romagnolo ‘Marino Monti’ si svolgeranno oggi alle 16, all’ex Cinema Mazzini, corso della Repubblica 88. Il Trio Iftode (foto) eseguirà brani musicali della tradizione popolare romagnola. L’incontro, promosso dal Centro di Cultura Romagnola ‘E’ Racoz’, sarà coordinato da Gabriele Zelli. Tre le sezioni del concorso: la prima riservata alle poesie inedite scritte da poeti di età compresa fra i 18 e i 36 anni; la seconda era rivolta a tutti coloro che scrivono versi in dialetto romagnolo, mentre la terza era riferita ai libri di poesia romagnola. La commissione giudicatrice, composta da Elide Casali, Piergiuseppe Bertaccini, Gilberto Casadio, Gianfranco Miro Gori e Paolo Borghi ha valutato 41 componimenti poetici e 9 libri. Monti (1946 - 2022), aveva dedicato con passione molto tempo allo studio della lingua dialettale. Scrisse molte poesie in vernacolo per il grande amore che nutriva verso la Romagna e le sue tradizioni pubblicando 10 raccolte con gran successo di critica e di pubblico. Ingresso libero.