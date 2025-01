Concorso natalizio ‘Caccia al Biglietto d’Oro’: 16 persone devono ancora ritirare i premi

Sedici dei venticinque vincitori del Grande Concorso "Caccia al Biglietto d’Oro", ispirato alla magica Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka, non hanno ancora ritirato i rispettivi premi. L’elenco dei 25 codici vincenti estratti in occasione dell’evento finale della quarta edizione di Forlì che Brilla, svoltosi il 6 gennaio, è consultabile sul sito: https://cacciaalbigliettodoro.forlichebrilla.it/. Il Comune invita le persone in possesso dei biglietti vincenti non ancora assegnati a seguire le istruzioni indicate nel sito e a ritirare i rispettivi premi. Il termine ultimo è domenica 19 gennaio. In caso di mancata assegnazione, come da regolamento nazionale, verranno resi noti i numeri di riserva già precedentemente estratti.