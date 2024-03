Concorso nel ricordo di Flamigni. Saggi sulla violenza di genere

È stato un salone comunale gremito ad accogliere il recente convegno sulla violenza di genere dedicato al medico forlivese Carlo Flamigni (nella foto), sulle tracce del primo volume degli otto del suo libro ‘Il diritto di pensare. Storia della disputa delle donne’, ma le iniziative non sono finite qui. Data l’attualità dei temi trattati in quel poderoso ultimo lavoro di Flamigni, infatti, è stato pensato un concorso dedicato a studenti e studentesse delle superiori, proposto dalla Consulta di Bioetica Onlus, in collaborazione con la Consulta Laica Forlivese (di cui era presidente fondatore lo stesso Flamigni), Nuova Civiltà delle Macchine, Noi di Minerva e altre realtà culturali del territorio.

L’invito quindi a studentesse e studenti è leggere il volume ‘Il diritto di pensare: le molte facce della violenza’ (scaricabile al link:https://www.consultadibio etica.org/wp-content/ uploads/2024/02/Volume-1-Pa gine.pdf) e a trovare ispirazioni dai temi del libro, per poi scrivere un saggio proprio sul tema della violenza di genere (lunghezza massima 30.000 battute, spazi inclusi).

La partecipazione è rivolta a studenti e studentesse delle classi quarte e quinte delle scuole superiori di Forlì e del comprensorio. Alle autrici o autori dei due migliori saggi saranno assegnate due borse di studio, per il valore di 1.000 euro ciascuna, per contribuire a intraprendere gli studi universitari. Gli autori e le autrici dei saggi giudicati vincitori verranno incoraggiati a sottometterlo per revisione dei pari alla rivista interdisciplinare ‘Bioetica’ diretta dal professor Maurizio Mori.

I saggi dovranno essere inviati entro le 17 del 5 luglio e dovranno essere in formato word, carattere Times New Roman 12, spaziatura doppia, alla mail segreteria@consultadibioetica.org (per informazioni si può fare riferimento alla referente del progetto Silvia Camporesi: silvia.camporesi6@unibo.it o silvia.camporesi@gmail.com.