Concorso, opere entro martedì 31

Ha già raccolto numerose adesioni la prima edizione del concorso gratuito a premi ‘Nuvole a tempo di jazz’, promosso da Fumettoteca regionale e Naima Fondation e rivolto ad aspiranti fumettisti in Emilia Romagna. Un contest riservato ai ragazzi tra 18 e 28 anni, chiamati a ‘raccontare’ il mondo del jazz in una storia completa in tre tavole. I partecipanti non devono essere professionisti e non devono aver già pubblicato a livello nazionale o internazionale. "Una valida iniziativa volta a migliorare e, soprattutto, stimolare una più profonda comprensione dell’universo musicale del jazz, e della nona arte" spiega Gianluca Umiliacchi dello staff della Fumettoteca regionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub.

Martedì alle 12 il termine per l’inoltro degli elaborati, che potranno essere inviati per posta o consegnati a mano nella sede della Fumettoteca Regionale. Regolamento e scheda di iscrizione si possono scaricare dal sito www.fanzineitaliane.itfumettoteca (info: 339.3085390 dalle 10 alle 18; fumettoteca@fanzineitaliane.it). "Obiettivo è fare emergere dalla prolifica scena amatoriale regionale, gli aspiranti fumettisti o anche semplici appassionati, regalando loro la possibilità di vincere premi e riconoscimenti e favorendo un diverso approccio ai mezzi di comunicazione", prosegue Umiliacchi. In palio premi in denaro (300 euro la cifra destinata al primo classificato), riconoscimenti e attestati, oltre all’opportunità di vedere il proprio fumetto esposto in mostra.

f.m.