Condanna a 9 anni per violenza domestica: il caso di Forlì

Quello è il giorno più brutto della sua vita. Ma è anche il giorno in cui tutta la sua vita cambierà per il meglio. Gli infermieri del 118 – chiamati non si sa bene da chi, forse da qualche vicino – la trovano a terra. In cucina. Non si muove. Rantola. Il suo sguardo verso quelle persone che le tengono una mano non riesce a vedere quasi nulla. Ma sente qualcuno che la accarezza. Poco prima c’erano solo pugni. Calci. Spintoni contro il muro. Umiliazioni. E un gran dolore. In tutto il corpo: è il 29 dicembre 2023. Lei starà in ospedale un mese. Verrà operata. E il suo uomo arrestato. Ora arriva la condanna del suo ex compagno convivente, 31 anni, rumeno, disoccupato: nove anni e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Dopo la sentenza il 31enne è stato riportato in cella alla Rocca, dove si trova dal 26 gennaio scorso, quando i carabinieri di Forlì lo vanno prendere a casa, in quella stessa casa – perno dell’inferno – dove picchiava la sua donna, e che adesso è vuota. Ma lo era anche prima, sofferenza a parte. (E la sofferenza era davvero tanta).

Maltrattamenti e gravi lesioni personali in danno della compagna: questa l’accusa che il tribunale collegiale di Forlì (presieduto da Monica Galassi) ha tramutato in condanna di primo grado. Esito preceduto da indagini rapide, ma intricate. Complicate. Rese difficili da un muro, quello del silenzio. Abbattuto a fatica dai militari, coordinati dal pm Andrea Marchini.

La donna, dopo le prime cure, dopo un paio di interventi chirurgici, non ha quasi mai parlato coi militari. Il terrore continuava a dominarla. Non aveva mai denunciato nulla. Non aveva mai confessato niente a nessuno. Il panico s’impossessava di lei non appena vedeva il suo uomo. Un amore così: un accettatore di panico e sottomissione. Secondo i riscontri dei carabinieri, l’uomo la picchiava almeno dall’aprile 2023. Sempre lì, in quella casa. I vicini? "Sentivano. Ma non parlavano". Anche loro paralizzati dalla paura di quel tipo. Uno che campava "sulle spalle di lei"; lei che faceva lavori saltuari "ed era in totale balìa di lui". La teneva in pugno. "E coi pugni la colpiva".

I militari, quella sera del 29 dicembre 2023, allertati dai medici del pronto soccorso, fanno scattare immediatamente le indagini. Vanno in quel condominio. Lui chissà dov’è. Le investigazioni fanno emergere nome e cognome del tipo. Uno rognoso. "Spaccia droga", dicono i riscontri dei detective dell’Arma. Da quel grumo di dolore guizzano le indagini. Trillano i campanelli degli appartamenti dei vicini. Che allora sì, cominciano ad ammettere che "sentivamo degli urli...". L’omertà, scaglia dopo scaglia, si squaglia. Ma è dura. La donna continua nel suo silenzio. Piange. Per paura e per vergogna. E continua ad essere terrorizzata quando l’uomo la va a trovare in ospedale. Sì la va trovare, per vedere se può avere ancora il potere su di lei. Ma la macchina dell’inchiesta s’è avviata. La muraglia d’ansia frana e il mosaico degli indizi e delle prove accerchia l’uomo fino a imprigionarlo. E per lei si spalanca una vita nuova.

Maurizio Burnacci