Confagricoltura aiuta i suoi soci. Duemila euro a ex artigiani colpiti

Non si fermano gli aiuti nei confronti delle varie realtà colpite dall’alluvione dello scorso maggio. Si è conclusa la gara di solidarietà promossa da Confagricoltura Emilia-Romagna per sostenere le aziende colpite dall’alluvione dello scorso maggio. La raccolta fondi ‘Aiutaci a ripartire’ ha raggiunto la cifra di 548 mila euro. "Ringraziamo tutti per la straordinaria partecipazione", ha detto il presidente regionale Marcello Bonvicini rivolgendosi a enti, imprese e privati che con gesto concreto hanno voluto dimostrare vicinanza all’imprenditoria agricola del territorio. "Con il vostro contributo – spiega – daremo supporto alle aziende in difficoltà, nelle province alluvionate di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Ferrara, Bologna e Modena". Una parte dei fondi è destinata ai frutticoltori secondo le modalità previste dal progetto ‘Acquisto piante da frutto’, che mira a contrastare l’abbandono delle colture arboree, salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico, favorendo il reimpianto di specie frutticole e l’introduzione di nuove varietà più adatte. La restante parte del ricavato andrà interamente alle aziende alluvionate in base ai criteri stabiliti dall’Unione provinciale di appartenenza.

La città metropolitana di Milano – ente che ha più o meno le funzione della Provincia – ha stanziato 50.000 euro a sostegno delle amministrazioni provinciali di Forlì-Cesena e Ravenna. La cifra verrà divisa tra i due enti e destinata per contribuire alla realizzazione di infrastrutture (stradali o scolastiche) nei luoghi più danneggiati. Un anticipo verrà erogato entro fine anno, la parte rimanente nei primi mesi del 2024. "Si tratta di un piccolo gesto molto apprezzato dai due presidenti – spiegano da Milano –. Purtroppo si tratta di una goccia nel mare, servono immediatamente risorse da parte del Governo per la ricostruzione".

Anap Confartigianato (l’associazione degli artigiani in pensione) della provincia di Cuneo ha consegnato qualche giorno fa tre assegni da 2mila euro a imprenditori pensionati romagnoli associati al movimento. Persone che hanno subito ingenti danni all’abitazione e che, ancora oggi, sono alle prese con interventi di ripristino e risanamento. La consegna è avvenuta a Forlì, nella sede dell’associazione in via Oriani (nella foto), alla presenza del vicepresidente Anap Emilia Romagna Gian Lauro Rossi e della delegazione di Cuneo. A ricevere l’assegno destinato a Forlì, l’imprenditore Ugo Berti, che ha fatto visitare alla delegazione la propria abitazione, per far toccare con mano i segni della devastazione.

Matteo Bondi