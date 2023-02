Confartigianato, cariche al rinnovo

Parte stasera da Modigliana il rinnovo delle cariche di Confartigianato Forlì: nella sala Bernabei in piazza Matteotti alle 20.30, il segretario Mauro Collina e il presidente Luca Morigi incontreranno gli imprenditori dell’area del Tramazzo, per la prima di cinque uscite in cui Confartigianato presenta il programma elettorale e le modalità con cui gli imprenditori possono candidarsi (potrebbero già esserci le prime adesioni). Domani sera, sempre alle 20.30, seconda assemblea nella sala consiliare del Comune di Castrocaro, in viale Marconi 81: questa dedicata ai soci delle vallate del Montone e del Rabbi.