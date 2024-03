Confartigianato: vincono i dolci della tradizione

A Pasqua in tavola vincono i dolci tradizionali e artigianali. È ciò che emerge da un comunicato di Confartigianato Forlì, nel quale si evidenzia come in Italia siano più di 54mila (di cui 225 nella nostra provincia) le attività impegnate a produrre dolci della tradizione. Di queste sono circa 38mila le imprese artigiane, il 71% del totale. Nonostante alcune tensioni sul costo delle materie prime, c’è un rallentamento nella crescita dei prezzi della pasticceria. Ciò è stato possibile grazie all’acquisto di materie prime a prezzi più contenuti. I consumi tipici della Pasqua incarnano la ricchezza del made in Italy, con 5.547 prodotti agroalimentari tradizionali caratterizzati da metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo. Tra le regioni primeggiano la Campania con 593 prodotti (10,7% del totale), il Lazio con 465 (8,4%), la Toscana con 464 (8,4%) e l’Emilia-Romagna con 402 (7,2%).