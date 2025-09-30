Confcommercio: "Festeggiamo 80 anni. Si torni a valorizzare gli esercizi di vicinato"

Una grande storia lunga 80 anni, quella di Confcommercio Forlì, che celebra l’importante compleanno proprio in questi giorni, e festeggia sulle pagine del Carlino con un grande viaggio attraverso il tempo: ben 40 pagine che ripercorreranno gli inizi fino ad arrivare ai giorni nostri, tra foto d’epoca, racconto di vecchi mestieri e testimonianze preziose. "Non è facile riassumere un percorso così lungo e articolato – le parole del direttore di Confcommercio Forlì, Alberto Zattini –. Il primo statuto, infatti, risale all’autunno del 1946 e da allora sono cambiate tante cose: la nostra associazione di categoria nasce nel dopoguerra, quando ancora era diffuso il baratto, e si adegua man mano ai tempi che cambiano, fino ad arrivare alle problematiche di oggi".

Le foto di quei tempi, quando Confcommercio gettava le basi per il suo futuro, aiutano nell’impresa: "Si vedono città del tutto differenti rispetto a quelle che conosciamo – prosegue Zattini – in cui il commercio era l’attività principale insieme all’agricoltura, perché i tempi erano ancora lontani dal mondo delle grandi industrie che arrivò negli anni successivi. Le piazze erano vitali e in ogni angolo c’era una bottega: poco a che vedere con la desertificazione graduale delle nostre piazze". Anche il ruolo dei negozi e dei negozianti è mutato: "Gli esercizi commerciali – ricorda il direttore – svolgevano quasi la funzione di banche: in tanti segnavano le spese quotidiano su un libretto, per saldare poi a fine mese con i proventi dell’attività agricola. Un’usanza che ha aiutato tante famiglie a portare qualcosa in tavola anche nei periodi peggiori. Poi, con il tempo, questa funzione è venuta meno, ma è rimasto comunque il ruolo sociale: i negozi sono ancora presidi del territorio e luoghi di ritrovo della comunità che li prendono come punto di riferimento. Purtroppo, però, la crisi del commercio è sempre più evidente e i grandi marchi stanno prendendo il posto degli esercizi di vicinato: una grande perdita per tutti".

Lo sguardo di Confcommercio, però, pur rivolgendosi con una vena di nostalgia al passato, è sempre saldamente rivolto al presente e al futuro: "Tra le nostre priorità – va avanti Zattini – c’è quella di riportare al centro dell’agenda politica il tema delle piccole imprese. Chiediamo interventi reali che partano dalla diminuzione di una tassazione che sta letteralmente strozzando i più piccoli". Tornando a una dimensione locale, invece: "C’è bisogno di valorizzare i centri storici, riavvicinando le persone in piazza anche fisicamente". Zattini, con queste parole, fa riferimento al tema dei parcheggi, che Confcommercio Forlì chiede di rendere gratuiti e più prossimi al cuore cittadino: "Dai nostri amministratori ci aspettiamo scelte coraggiose: non temano di sperimentare soluzioni nuove".

Sofia Nardi