Confcommercio Forlì lancia una squadra di calcio amatoriale per giovani imprenditori

Da ieri Confcommercio Forlì ha una propria squadra di calcio, seppur amatoriale, che ha iniziato il proprio cammino in un torneo di calcio a 7 promosso dal Centro Sportivo Italiano (Csi) e denominato ‘S.g.a League’. Sotto l’egida ufficiale della sezione giovani di Confcommercio (Ascom), l’iniziativa rappresenta un primo passo di un percorso che ha l’obiettivo, tra gli altri, di formare una vera e propria squadra di calcio a 11 da iscrivere il prossimo anno nella Terza Categoria provinciale.

Gli incontri saranno disputati con cadenza settimanale – lunedì è il giorno designato del girone in cui si trova la rappresentativa Ascom – in orari che andranno dalle 19 alle 21.30, presso il centro sportivo San Giuseppe Artigiano di Bussecchio.

"I giovani sono una presenza fondamentale del nostro territorio: vanno accolti, ascoltati e coinvolti per tirar fuori il meglio da loro. Il loro apporto arricchisse tantissimo il valore della nostra associazione – spiega Roberto Vignatelli, presidente Confcommercio Forlì –. Gli obiettivi primari di questo percorso sono la socialità e l’aggregazione, e siamo sicuri che sarà portato avanti con orgoglio e nel rispetto delle regole sportive e di vita".

In particolare, il fondatore e ideatore della rappresentativa è Nicola Biscaglia, presidente della sezione Giovani Imprenditori dell’associazione, mentre l’allenatore è Pietro Zattini. Biscaglia sarà anche in campo e risulterà essere il ‘veterano’ della formazione coi suoi 24 anni: gli altri sono tra i 18 e i 20.

Il torneo, che ha preso il via già ieri e terminerà l’11 luglio, prevede quattro gironi con altrettante squadre ciascuno, che si affronteranno in gare di sola andata per poi terminare con i playoff, dalle quali scaturiranno quattro semifinaliste. Non è previsto ovviamente nessun compenso per i partecipanti, trattandosi di un livello amatoriale, ma alla squadra vincitrice sarà consegnato un premio in denaro.

"La nostra rosa, così come quella futura e allargata che vogliamo costruire, ha un solo scopo – sottolinea Alberto Zattini, direttore Confcommercio Forlì –: divertirsi ed essere un esempio di sportività. Non si tratta di una squadra competitiva, vogliamo dare ai giovani della città un’occasione per stare insieme". Poi conclude: "Il lavoro di selezione non è si è basato sulle qualità calcistiche ma soprattutto sui vissuti e le esperienze dei ragazzi, per farli uscire dalla quotidianità della strada e avere in noi un punto di riferimento forte".

Sergio Tomaselli