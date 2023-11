Confcommercio, scontro durissimo: "Iniziative totalmente insufficienti"

Non si ferma il botta e risposta tra Confcommercio e Lega, acceso dall’apertura del distretto commerciale Formì: il direttore di Confcommercio Alberto Zattini aveva accusato gli amministratori del Carroccio di aver partecipato con una delegazione troppo nutrita, come segnale di un appoggio esplicito a un nuovo concorrente di un centro storico in piena crisi; sul Carlino di ieri il consigliere leghista Albert Bentivogli aveva rivendicato le numerose iniziative per il centro, considerando Formì non come un diretto rivale. "Dichiarazioni – così di nuovo Alberto Zattini – inopportune e infondate". Va registrato che sembra, questo, il momento di massima tensione tra l’associazione dei negozianti e l’amministrazione comunale guidata dal centrodestra.

Tanto che Zattini vuole "ricordare a Bentivogli tutte le battaglie che Ascom-Confcommercio ha fatto in questi anni in difesa della piccola e piccolissima impresa in assoluta solitudine. I rappresentanti della Lega, che oggi si definiscono paladini dei piccoli imprenditori, noi non li conoscevamo neanche in fotografia". Bentivogli, secondo lui, si è fatto carico della risposta "perché i vertici si sono nascosti dietro a un consigliere comunale".

Zattini, poi, si riferisce alle frasi di Bentivogli che riguardano la paternità del progetto del distretto commerciale: "Confcommercio non fa altro che sottolineare ripetutamente che da 30 anni sono stati compiuti disastri dalle precedenti amministrazioni, ma non abbiamo perso occasione per ribadire che nessuna amministrazione è impotente di fronte alla programmazione perché la legge consente di avere strumenti che in qualche modo avrebbero mitigato l’impatto della grande distribuzione". Poi prosegue: "L’opinione pubblica si è accorta che la città ha due volti: uno contraddistinto da 50mila metri quadrati esenti da problemi di viabilità e parcheggi e un altro fatto da piccole e piccolissime imprese che cercano ogni giorno di sopravvivere in mezzo a mille difficoltà, delle quali mi pare la Lega non si sia ancora accorta".

Bentivogli aveva ricordato il tema delle luminarie natalizie, sul quale Confcommercio non ha difeso la giunta: "Non più tardi di 15 giorni fa – replica Zattini – abbiamo dichiarato che bisognava proseguire sulla strada intrapresa. Noi abbiamo sempre sostenuto l’operato dell’amministrazione anche se non siamo difensori della giunta, ma un’associazione di categoria che difende i propri soci. E ribadiamo che sono totalmente insufficienti tutte le altre scelte prese che riguardano il centro: dal punto di vista degli investimenti, ad esempio, nulla è stato fatto a parte ciò che era già stato programmato". Zattini lancia poi la stoccata finale: "Vorremmo ricordare a Bentivogli che ha la stessa tessera di partito dell’assessore che ha la delega al centro storico, Andrea Cintorino".