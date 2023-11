"Confedilizia Forlì-Cesena: 90 anni di presenza per un sogno"

Confedilizia Forlì-Cesena, celebrare 90° anniversario, col convegno pubblico ‘Confedilizia Forlì-Cesena, 1933-2023: 90 anni di presenza per un sogno...casa’ oggi alle 16 alla Camera di Commercio in corso della Repubblica 5. Nell’incontro verranno consegnati i ’contributi Confedilizia’ in segno di solidarietà dopo l’alluvione di maggio, con aiuti previsti per Forlì e realtà del territorio. Tra gli interventi anche quello del presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. Interverranno il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, e i deputati Alice Buonguerrieri, Jacopo Morrone e Rosaria Tassinari.