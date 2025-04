Conferenza sul tema dei giovani disabili e con autismo

Questo pomeriggio a partire dalle 18 in sala Randi, all’interno del municipio (ingresso da via delle Torri) si terrà una conferenza che affronterà tematiche legate al supporto dei bambini con disabilità e autismo, dal titolo ‘Costruire reti di supporto per il benessere dei bambini con disabilità e autistmo’. L’evento è realizzato dalla associazione ‘La rosa dei venti’ in collaborazione con l’assessorato alle politiche per la famiglia. L’accesso è libero. Info: associazione.larosadeiventi2024@gmail.com