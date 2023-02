Il gruppo socio-culturale della Misericordia di Rocca San Casciano propone una conferenza per oggi, presso la sede in via Saffi 6 alle ore 16, dal titolo: ‘Ukraina, geografia, storia, vicende di un paese tormentato’, a cura della globetrotter Wilma Malucelli di Forlì: "Essendo stata due volte in Ucraina, cercherò in particolare di approfondire le radici del conflitto in atto alle porte dell’Europa, di cui proprio in questo mese ricorre il primo anno di guerra, aiutata da proiezioni di immagini" L’incontro è aperto al pubblico.