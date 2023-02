Confermate le limitazioni

Confermata l’allerta smog. Restano pertanto in vigore anche per oggi e domani le relative misure emergenziali. Fra le quali: l’ ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle 8.30 alle 18.30 ai veicoli diesel euro 5; il divieto di utilizzo di stufe a biomassa (legna, pellet, cippato, altro) con prestazioni emissive inferiori alla classe 4 stelle; riscaldamenti domestici non oltre i 19 gradi ; 17 gradi nei luoghi produttivi. Esclusi dalle limitazioni di temperatura gli edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura, attività sportive e scolastiche.