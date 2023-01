Confesercenti ’boccia’ il governo "Si scarica tutto sui benzinai"

È critica la Confesercenti sui provvedimenti adottati dal governo sul caro carburanti, in particolare l’obbligo per i benzinai di esporre il prezzo medio giornaliero nazionale. "Un provvedimento che crea solo nuovi adempimenti per i gestori carburanti, già oberati da una burocrazia senza pari tra le attività di vendita – sostiene l’associazione – . E che rischia anche di essere controproducente: l’obiettivo è una maggiore trasparenza, ma è facile prevedere che il risultato sarà quello di far alzare il prezzo medio dell’erogato alla pompa. Prezzo che è fissato dalle compagnie e non dai singoli gestori". Nicola Catania, presidente Faib-Confesercenti di Forlì, aggiunge: "Rispetteremo quanto verrà deciso dal governo. Ma certo non era questo il tipo di provvedimento che ci aspettavamo. Si scarica sui benzinai, che sono l’anello più debole della filiera dei carburanti l’ennesimo assurdo adempimento. Inoltre, si esasperano ulteriormente i gestori, che già oggi espongono una decina di cartelli prezzi sulle aree di servizio. Si crea una vera e propria babele cartellonistica, utile solo ad esporre i gestori ad ulteriori sanzioni creando confusione nei consumatori".