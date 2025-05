Confesercenti, ecco ’Gusti’: un viaggio nelle cucine romagnole

L’Associazione Confesercenti forlivese, che rappresenta le imprese del commercio, del turismo e dei servizi, dell’artigianato e della piccola industria, presenterà il ‘Progetto Gusti’ domani alle 10.30 nel teatro Italia di Rocca San Casciano, e alle 15.30 nel Centro culturale Sandro Pertini di Santa Sofia. Spiegano gli organizzatori dell’associazione di categoria: "Il Viaggio di Gusti parte dalle nostre vallate romagnole, da quei territori autentici dove il gusto non è solo sapore, ma racconto, storia, comunità. Nasce come progetto turistico trasfrontaliero on l’intento di valorizzare le aree rurali interne affacciate sul mare Adriatico in Italia e in Croazia, un’occasione unica per ideare insieme un’esperienza turistica integrata, che metta in rete persone, tradizioni, luoghi". Infatti, l’iniziativa di lunedì è rivolta agli operatori del turismo per costruire un ‘Diario di Viaggio’, creando, attraverso le loro competenze, un itinerario dell’offerta enogastronomica delle comunità (prodotti, persone e tradizioni) capace di promuovere un turismo esperienziale.

Per gli organizzatori, "l’obiettivo del progetto promosso dalla Regione, con la collaborazione di Destinazione Romagna, dei Comuni e delle associazioni interessate, è quello di creare un itinerario turistico enogastronomico, che promuova le eccellenze culinarie del territorio, sviluppando un prodotto turistico integrato che possa essere diffuso attraverso i canali ufficiali della Regione, partendo dalle esperienze già avviate sul territorio, integrandole in un unico prodotto turistico coerente e strutturato". Il progetto prende il via dalle iniziative già esistenti, che mette in rete, attraverso la partecipazione del territorio, per creare un itinerario turistico enogastronomico che coinvolga produttori, ristoratori e altre realtà locali. L’itinerario includerà tappe enogastronomiche, esperienze immersive e attività culturali legate alle molte tradizioni culinarie dell’esteso territorio.

L’area scelta dalla Regione per questo progetto sono le cinque vallate dell’Appennino romagnolo rientranti nella Strategia nazionale per le aree interne (Snai): le vallate del Savio, con Bagno di Romagna e Verghereto; del Bidente, con Santa Sofia, Galeata e Civitella di Romagna; del Rabbi, con Premilcuore; del Montone, con Portico e San Benedetto e Rocca San Casciano; del Tramazzo, con Tredozio.

Quinto Cappelli