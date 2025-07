Confindustria, inizia l’era Riciputi: "Le priorità: crescita e modernità"

Il nuovo presidente di Confindustria Romagna Mario Riciputi, nominato una settimana fa per il quadriennio 2025-2029, ha delineato le priorità del suo mandato in un periodo segnato dalla svolta epocale dell’intelligenza artificiale e dalla necessità di dare il giusto riconoscimento al merito. "Abbiamo quasi 900 imprese associate – sottolinea –, oltre 21 miliardi di fatturato aggregato con il 30% destinato alle esportazioni e 44 mila dipendenti. Inoltre rappresentiamo un tessuto industriale con diverse aziende che sono eccellenze internazionali. Siamo un’associazione che unisce un territorio ricco di fermenti innovativi, all’avanguardia in molte tecnologie, con un’energia imprenditoriale resiliente e consapevole dell’importanza del rispetto ambientale. Insieme ai colleghi della vicepresidenza, cercherò di guidare questa realtà verso ulteriori mete di consolidamento: crescita dimensionale, creazione di valore, generazione di ricchezza diffusa ed equilibrio ambientale, sono la forza trainante verso il benessere, l’equità e la modernità". Il presidente uscente Roberto Bozzi ha parlato della sua esperienza, "di quattro anni intensi, caratterizzati da eventi imprevisti con grandi impatti sul territorio: dalle alluvioni alle tensioni geopolitiche e finanziarie internazionali. Ma la Romagna sarà ancora protagonista in diversi settori ed è pronta a competere".

g. b.