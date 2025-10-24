Confindustria scruta il futuro ‘Visioni’, le idee degli studenti e di cinque talenti di Forlì-Cesena

Una giornata per guardare il futuro, ascoltando idee dirompenti capaci di lasciare il segno. È questo l’obiettivo della seconda edizione del progetto ‘Visioni – innovare oltre gli orizzonti’, organizzato da Confindustria Romagna, in programma giovedì 30 ottobre al teatro ‘Bonci’ di Cesena. "Il successo dell’anno scorso – afferma il presidente Mario Riciputi – ci ha fatto capire quanto ci sia bisogno di ascoltare e conoscere chi esprime la capacità visionaria di questa terra, ispirazioni preziose in questi tempi incerti. ‘Visioni’ è un omaggio alle persone nate o cresciute a Forlì-Cesena, che hanno contribuito con la loro attività allo sviluppo scientifico, economico e artistico, non solo a livello locale. Oggi innovare è la prima priorità per ogni ambito della società: una strada obbligata e l’unica possibile per un futuro sostenibile".

Nella sessione del mattino, alle 10, si svolgerà ‘Giovani Visionari’: più di 300 studenti presenteranno le loro proposte e interagiranno con Lucia Chierchia, ingegnera meccanica esperta in organizzazioni tecnologiche e progetti di trasformazione digitale. A seguire verranno premiati i progetti degli istituti vincenti: dal primo al terzo posto con 1.000 euro ciascuno, mentre dal quarto al sesto con 500 euro. Sono state 11 le idee innovative presentate dai ragazzi, che verranno votate dai presenti in teatro.

Alle 17 si alzerà il sipario su ‘Visioni’: "Avremo con noi – spiega Davide Stefanelli, vicepresidente Confindustria Romagna – relatori di caratura internazionale: Roberto Battiston, professore di Fisica sperimentale all’Università di Trento e già presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi di Milano e professore di demografia e Chiara Marletto, docente di Fisica quantistica all’ateneo di Oxford. E ascolteremo i cinque ‘Visionari 2025’". Si tratta di Fabrizio Sirotti (categoria arte), Carla Bissi, in arte Alice (comunicazione), Danilo Rossi (cultura), Sauro Succi (scienza e ricerca) e Mauro Righi (impresa), "quest’ultimo premio – precisa Stefanelli – intitolato alla memoria di Steno Marcegaglia". I cinque premiati riceveranno un’opera originale dell’artista forlivese Massimo Sansavini.

Sul palco si esibiranno due formazioni locali: nella mattinata la Seveneven band e nel pomeriggio l’Orchestra giovanile InArte. "Questo evento – conclude Marco Chimenti, direttore generale Confindustria Romagna – intende confrontarsi con tutta la comunità e promuovere la creatività del territorio, anche per contrastare la fuga dei talenti e valorizzare le giovani generazioni".

Gianni Bonali