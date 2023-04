Confronto tra NoMegastore e amministrazione

Stasera alle 20.30 alla sala Avis di via Giacomo della Torre 7 si terrà l’incontro organizzata dal comitato NoMegastore , dedicata all’approfondimento sulla prossima trasformazione in area commerciale in atto nella zona nord della città.

Parteciperanno Daniele Mezzacapo, vicesindaco di Forlì, Maria Giorgini, segretaria generale della Camera del Lavoro di Forlì, Ippolito Lamedica, pianificatore territoriale e urbanista, e Nadine Finke, di Parents For Future Forlì. Introduce e coordina la serata Sara Conficconi, del comitato NoMegastore.

"Ci troviamo davanti ad una logica commerciale superata, ecologicamente devastante e socialmente distruttiva – sottolinea il comitato NoMegastore –. Come si può pensare di portare in campo una trasformazione di questo tipo senza prima rafforzare viabilità o preoccuparsi della sopravvivenza del commercio di vicinato?".