Congressi nei comuni: "Sempre più radicati"

Parte domani la stagione congressuale comunale di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena: dopo il congresso provinciale del novembre 2023, che ha eletto alla presidenza del partito Alice Buonguerrieri, si apre un nuovo momento importante nella vita del partito. Al termine dei congressi, infatti, tutti i comuni della provincia avranno un coordinatore eletto.

"Fratelli d’Italia è un partito radicato sul territorio, e per questo ha dato il via ad una stagione di congressi per coinvolgere attivamente gli iscritti, eleggere la propria classe dirigente nei vari comuni, continuando così un confronto costruttivo, fuori e dentro le istituzioni, teso allo sviluppo e al benessere delle nostre comunità – interviene Buonguerrieri –. Il congresso è un momento democratico molto importante e siamo orgogliosi delle energie che sta muovendo nel nostro territorio: c’è entusiasmo nella base, ci sono dirigenti che stanno avanzando le loro candidature, ci sono legittime aspettative sul ruolo che il nostro partito, forte dei risultati di Giorgia Meloni e del suo Governo, può giocare a tutti i livelli".

"La stagione congressuale che ci apprestiamo a vivere sul nostro territorio è una fase partecipativa che nel panorama politico attuale ormai si vede di rado, e per questo ne andiamo particolarmente orgogliosi – conclude Buonguerrieri –: è un importante segno di forza e radicamento del partito".