Congresso di Forza Italia. Bettini confermato al timone: "Ora testa alle elezioni"

Si è tenuto al Grand Hotel di Forlì il Congresso provinciale di Forza Italia, al termine del quale è stato eletto per acclamazione il coordinatore provinciale, l’avvocato Giuseppe Bettini di Cesena, ruolo ricoperto già da due anni come commissario. Nel coordinamento provinciale sono stati eletti Giuseppe Petetta, Alessia Guccini, Raffaele Procicchiani, Barbara Semeraro, Daniele Vallicelli, Massimo Rossetti, Flaviano Rigoni, Massimiliano Righi, Adrian Morri, Elisa Petroni, Roberto Buda, Alba Maria Continelli. Il congresso ha eletto anche i delegati al congresso nazionale del partito che si svolgerà a Roma il 23 e 24 febbraio prossimo: Giuseppe Petetta, Joseph Catalano, Raffaele Procicchiani, Luca Frassineti, Roberto Buda.

La riunione è stata aperta dai saluti del sindaco di Forlì, Gianluca Zattini, che ha concluso il proprio intervento affermando che "al vostro prossimo congresso sarò ancora il sindaco". Dopo un video messaggio del segretario nazionale Antonio Tajani, che ha ribadito l’obiettivo di Forza Italia in vista delle elezioni europee della prossima primavera, ossia "arrivare ad un risultato a due cifre", il coordinatore provinciale Bettini ha illustrato l’unica mozione del congresso di appoggio a Tajani. Per l’onorevole Pietro Pittalis, vice presidente della Commissione Giustizia della Camera e presidente del Congresso provinciale, "ora la politica va fatta dai militanti nel ruolo di protagonisti, come sta facendo in Parlamento la vostra deputata e mia collega Rosaria Tassinari, rappresentante eccezionale della politica del fare e non della chiacchiera". E’ stata proprio la deputata Rosaria Tassinari, presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia per l’Emilia Romagna, a chiudere i lavori. "Il nostro fare politica sta ottenendo buoni risultati a Roma e nei territori - ha affermato -, perché siamo persone che ci crediamo, siamo molto determinati, abbiamo gambe e soprattutto sappiamo fare squadra. L’entusiasmo portato da tutti voi in questo congresso, specialmente dai giovani, sia trasformato in impegno per crescere".

Nei giorni scorsi si sono incontrati anche il capogruppo in consiglio comunale Lauro Biondi e il Club della Libertà in una serata conviviale che ha confermato l’impegno a continuare, con la definizione di un ambizioso programma, il lavoro svolto in questo mandato amministrativo. In particolare "la complanare Carpinello-Casello A14 Cesena Nord – ha affermato Biondi – è l’unica struttura di collegamento possibile fra Forlì e la città di Cesena, oltre che con il porto di Ravenna e con la nostra costa". Biondi è infatti pessimista sugli altri progetti: "Non si realizzeranno mai gli interventi di ammodernamento rispettivamente sulla via Ravegnana e sulla via Emilia".

Matteo Bondi