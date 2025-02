Congresso FdI a Predappio. Buonguerrieri: "Consolidiamo il consenso sul territorio"

Si è svolto venerdì scorso a Predappio il congresso di Fratelli d’Italia, alla presenza del sindaco Roberto Canali, del consigliere regionale Luca Pestelli, intervenuto a tutti i congressi sul territorio provinciale, del vicesindaco del Comune di Forlì Vincenzo Bongiorno, dell’assessore alla sicurezza del Comune di Forlì Luca Bartolini, dell’assessore alle Politiche giovanili e al patrimonio e ai Servizi ambientali del Comune di Predappio Carla Ravaglia e del consigliere comunale di Predappio Lucio Moretti.

Durante l’incontro è stato eletto come coordinatore Paolo Perini. Commenta la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, responsabile del partito di Meloni di Forlì-Cesena: "Abbiamo registrato una solida conferma dei circoli già esistenti a livello provinciale e dei coordinatori, tutti rieletti per acclamazione. In questo clima di fiducia ed entusiasmo crescenti, – spiega ancora Buonguerrieri – il nostro consenso sul territorio continua a consolidarsi".

Lucio Moretti è anche il capogruppo di maggioranza, che durante l’insediamento del consiglio comunale, all’inizio dello scorso luglio, aveva ripercorso la storia degli ultimi decenni dell’amministrazione comunale di Predappio fino alla vittoria del centrodestra del 2019 e alla riconferma del giugno 2024, "grazie al fondamentale contributo di Fratelli d’Italia".

Per quanto riguarda Paolo Perini, nato a Meldola 55 anni fa e agente di commercio, era già da tre anni presidente del circolo di Fratelli d’Italia del capoluogo del Rabbi, e da oltre 25 anni è impegnato in politica nelle fila del centrodestra.

Quinto Cappelli