Conigli morti al parco. In città troppe scritte razziste

Vorrei porre l’attenzione sulla situazione molto critica del parco urbano, un tempo bellissimo e curato, ora in stato di incuria e abbandono. Al suo interno ci sono sempre rami secchi, erba incolta e piante non curate. Inoltre, per chi come me ama fare jogging e passeggiate, ci si imbatte spesso in ciclisti maleducati e in persone in monopattino che sfrecciano a tutta velocità incuranti dei divieti e del pericolo che possono rappresentare per bambini e anziani. Fino a poco tempo fa c’erano i controlli delle forze dell’ordine ma ora non più: perché?

Infine all’interno del parco e anche nelle zone limitrofe i conigli sono sempre più numerosi: fuori dal parco si vedono quasi tutti i giorni carcasse di conigli investiti e morti, depredati da vari uccelli e lasciati a terra per giorni senza essere rimossi: tutto questo può comportare rischi igienico-sanitari. L’assessore al benessere animale ne è consapevole?

Perché non si pensa a un progetto che contempli un controllo sanitario di tutti i conigli presenti nel parco, la loro sterilizzazione e l’eventuale trasferimento in luoghi più idonei come ha fatto il Comune di Faenza? Mi auguro che si inizi al più presto.

Rossana Zanetti

***

Negli ultimi mesi, diverse scritte razziste sono state individuate su pareti, muri ed edifici sia pubblici che privati in varie zone della città. Questo comportamento inaccettabile non rispecchia gli standard di rispetto e inclusione che rappresentano i valori fondamentali della nostra comunità. È evidente che l’autore (che sembra essere lo stesso) di tali atti vandalici sta ledendo non solo la proprietà, ma anche l’immagine e l’integrità della nostra città.

Abbiamo iniziato a rimuovere le scritte non autorizzate personalmente e a nostre spese. Questa iniziativa è stata presa poiché abbiamo notato che le segnalazioni inviate al Comune, che pure ringraziamo per il lavoro svolto, non sempre ottengono una tempestiva risoluzione, considerando anche il volume di lavoro che di norma gestiscono. Nell’ambito di quest’azione, abbiamo notato nuove scritte vicino alla stazione degli autobus.

Un gruppo di cittadini

***

Le strade cittadine hanno l’asfalto al collasso. Buche, crepe, eccetera... Nemmeno c’è controllo sul ripristino dei lavori (che attualmente sono ovunque: certo, ci sono le elezioni tra poco...). Guardate la ciclabile in viale dell’Appennino con pericolosi avvallamenti, oppure viale Risorgimento o viale Roma e mi fermo perché non basterebbero due pagine. Insomma, dal Comune meno auto-elogi: come dice un proverbio, chi si loda si imbroda.

Roberto Contursi