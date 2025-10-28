Conoscere l’universo di Letizia Battaglia

L’opera di Letizia Battaglia racchiude un mondo sfaccettato, al contempo diretto e difficile da penetrare. Per meglio addentrarsi nell’universo raccontato dagli scatti della grande fotografa siciliana attualmente in mostra al San Domenico, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha previsto un ciclo di incontri di approfondimento.

Il primo appuntamento è per questo pomeriggio alle 17.30 nella sala assemblee del Palazzo del Monte di Pietà, in corso Garibaldi, 45. Titolo dell’evento sarà ‘Letizia Battaglia: sempre in cerca di vita’ e vedrà protagonista - insieme a Walter Guadagnini, curatore della mostra - la giornalista Sabrina Pisu, che ha firmato con la stessa Battaglia l’autoniografia dal titolo ‘Mi prendo il mondo ovunque sia’ (Einaudi 2019).

Sabrina Pisu ha inoltre dedicato a Francesca Morvillo il saggio ‘Il mio silenzio è una stella’ (Einaudi 2024) e ha vinto numerosi premi giornalistici tra cui il Premio Franco Giustolisi ‘Giustizia e verità’ per il giornalismo d’inchiesta, il Premio Internazionale Cristiana Matano (2021) e il Premio 3 dicembre - Paolo Osiride Ferrero (2023).

La mostra dedicata a Letizia Battaglia sarà visitabile fino all’11 gennaio e le opere esposte ripercorrono l’intero arco temporale del percorso creativo della fotoreporter, dagli esordi nelle riviste milanesi fino ad arrivare alle immagini dei delitti di mafia a Palermo, per approdare al racconto di una Sicilia al contempo vitale e disperata. Un percorso capace di guardare al recente passato gettando luce sul presente e sul futuro.

Maggiori informazioni sulla mostra su mostrefotograficheforli.it/. L’incontro di oggi è a ingresso libero.

s.n.