Conscoop compie 80 anni. Festa con 155 milioni di fatturato

Nella cornice del San Giacomo a Forlì, il consorzio Conscoop ha celebrato giovedì scorso gli 80 anni dalla propria costituzione avvenuta il 27 dicembre 1945. Una serata che ha visto la partecipazione sia delle 85 cooperative socie provenienti da tutta Italia sia delle istituzioni, oltre che dei vertici Legacoop, insieme a professionisti, imprese, enti e associazioni anche a carattere solidale. A condurre l’evento sono stati Serena Dandini e Dario Vergassola, che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio tra memoria, attualità e futuro della cooperazione, a partire dal Consorzio, esperienza tra le più longeve e significative del Paese.

Conscoop opera nell’edilizia urbana, sanitaria e ospedaliera, nei settori dell’energia e ambiente, del recupero, restauro e risanamento conservativo e delle infrastrutture e impianti. Le cooperative socie provengono da 19 regioni italiane e impiegano circa 10mila tra associati e addetti. Il Consorzio conta invece 34 dipendenti, di cui la metà donne, con 155 milioni di euro di fatturato e oltre 4 milioni di utile.

Nel corso della serata sono state consegnate tre donazioni, a testimonianza dell’impegno sociale che accompagna l’attività di Conscoop: a WeWorld Gvc, organizzazione non governativa che opera in Palestina dal 1992 e rappresentata da Dina Taddia, alla Fondazione ‘Giulia Cecchettin’ impegnata nella sensibilizzazione contro la violenza di genere, con un video di ringraziamento inviato dal presidente Gino Cecchettin; infine, all’Istituto oncologico Irst di Meldola ‘Dino Amadori’, con la consegna accolta da Cristina Marchesi.

"Gli 80 anni – ha dichiarato Massimo Batani, direttore generale Conscoop – sono la conferma che la cooperazione, quando autentica e vocata all’innovazione, alla competenza e al progresso responsabile, sa generare lavoro giusto, sviluppo durevole e valore aggiunto per i territori dai quali non delocalizza".

"Dal 1945 a oggi – ha aggiunto Monica Fantini, prima presidente donna del Consorzio – Conscoop ha costruito con resistenza, coerenza, competenza e passione il suo presente, pensando alle nuove generazioni. Ci impegneremo per essere un riferimento qualificato per le persone e per le cooperative che sono parte integrante del Consorzio, così come per i territori che in Italia abitiamo, operando in chiave di concreta sostenibilità il valore cooperativo che ci guida".

Gianni Bonali