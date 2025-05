"Conseguenze per i più poveri"

Adriana Marquez, 74 anni, originaria dell’Argentina, vive da oltre vent’anni in città, dove, prima di andare in pensione, lavorava in un’impresa di pulizie. "Gli aumenti sono assurdi. Ho pagato i farmaci il doppio rispetto a prima, quasi dieci euro in più su quelli che ho sempre comprato". Marquez ha un’esenzione per patologia cronica, ma per alcune terapie con trattamenti non equivalenti deve pagare la quota di differenza. "È un disastro – osserva mentre esce dalla farmacia del quartiere Bussecchio – perché ho già una malattia con cui devo fare i conti ogni giorno, la pensione è bassa e non basta per affrontare questi aumenti. Le conseguenze di questa decisione ricadono su di noi, che siamo i più poveri".