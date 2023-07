"Conservatorio, ora continuo gli studi"

Nicola Argelli, ha superato l’esame di maturità al Liceo Artistico e Musicale di Forlì con 100 su 100.

Qual è il tuo giudizio sulla scuola che hai frequentato? "La mia esperienza scolastica è stata molto soddisfacente, mi ritengo fortunato ad aver frequentato il Liceo Musicale di Forlì, essendo l’unico istituto della zona a fornire una formazione simile ed ha sempre offerto a noi studenti importanti occasioni di esibirci in pubblico, sia come solisti sia in formazioni cameristiche o orchestrali".

Hai provato forti emozioni ad esibirti in pubblico?

"Calcare il palco mi crea sempre un certo effetto che faccio fatica a controllare ma le più belle esperienze che ho vissuto in ambito musicale sono state proprio i concerti della scuola e del conservatorio, tra Forlì, Imola, Ravenna, Cesena e Faenza dove ho avuto modo di suonare uno dei brani che più mi hanno caratterizzato. La scuola inoltre, per ovvi motivi si è vista costretta a cancellare molti concerti del mese di maggio. Ciò però ha permesso a tutti noi studenti, di mollare lo strumento e prendere la vanga per aiutare le persone colpite dall’alluvione".

Hai incontrato docenti importanti per la tua formazione?

"Le insegnanti che mi hanno accompagnato nel mio percorso musicale, senza mai sbagliare nulla per quanto mi riguarda sono state: la mia prima insegnate Alice Ballardini, la mia insegnate del Liceo, Ilaria Tramannoni e la mia docente del conservatorio: Maria Francesca Baldi".

Questi cinque anni sono stati quindi per te una splendida esperienza?

"Compagni e professori mi hanno accompagnato in 5 anni felicissimi. Ho inoltre avuto modo di incontrare grandi maestri con cui ho potuto fare lezione, come Nelson delle Vigne Fabbri e Massimiliano Damerini".