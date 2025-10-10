Consigli di zona: candidature al via

L’elezione dei componenti dei consigli di Zona di Bertinoro si terrà sabato 8 novembre dalle ore 9 alle ore 12. Ogni Consiglio di Zona sarà composto da cinque consiglieri, che resteranno in carica per la durata corrispondente al mandato del consiglio comunale, ed eleggeranno al loro interno un presidente e un vicepresidente. "Le elezioni dei Consigli di Zona rappresentano un momento significativo di vita democratica – spiega il sindaco, Filippo Scogli –. Con la loro istituzione vogliamo rafforzare il legame tra Amministrazione e cittadini, creando spazi di ascolto e di collaborazione concreta. È un’occasione per dare voce ai quartieri e alle frazioni, valorizzando il contributo di ciascuno nella costruzione del futuro della nostra comunità".

I cittadini saranno quindi chiamati a eleggere i propri rappresentanti all’interno dei vari consigli di zona che compongono il territorio comunale. Sono 5 i seggi elettorali che verranno allestiti, uno per ogni consiglio di zona presente: Collinello – Bracciano – Polenta presso il Centro Sociale di Polenta (Via Polenta 524), Bertinoro – Ospedaletto nella Sede Municipale (Piazza della Libertà 1), Fratta Terme alla scuola elementare (Via Trò Meldola 2389), Capocolle – Panighina – Dorgagnano al Centro Polisportivo di Capocolle (Via Bologna 290), Santa Maria Nuova – Santa Croce – San Pietro in Guardiano alla scuola elementare (Via della Palestra 36). I residenti che intendono presentare la propria disponibilità alla candidatura possono compilare l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale, allegando copia del documento d’identità.

La domanda dovrà pervenire entro venerdì 24 ottobre alle ore 12. "I Consigli di Zona sono una forma di democrazia partecipativa che consente a ogni cittadino di portare idee, proposte e necessità all’attenzione dell’Amministrazione comunale - spiega Raffaele Trombini, assessore al decentramento -. Non si tratta solo di un organo consultivo, ma di un vero e proprio punto di riferimento per il territorio, in grado di farsi interprete delle esigenze quotidiane delle persone e di contribuire a orientare le scelte future. Candidarsi significa mettersi al servizio della propria comunità, ed è per questo che invitiamo tutti i residenti a cogliere questa opportunità di impegno civico".

Matteo Bondi