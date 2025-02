Consigli di zona, si vota domani

Si rinnovano i Consigli di Zona di Forlimpopoli: Capoluogo/centro, S. Andrea, S. Pietro ai Prati, Selbagnone. Si vota domani, 1 marzo, dalle 9 alle 17 nei seggi aperti a: per il Capoluogo si voterà nella Sala del Consiglio, all’interno della Sede Comunale; per Selbagnone nell’Ex Fornace Rosetti (piazza Alberto Aramini); per San Pietro ai Prati al Circolo ARCI (via Prati 1572); infine, per Sant’Andrea, nell’Ex Scuola Elementare (via S. Andrea 1736).

Sul sito del Comune di Forlimpopoli si può verificare in quale seggio andare a votare, a seconda della strada di residenza. www.comune.forlimpopoli.fc.it. Possono votare per i vari Consigli tutti i residenti nella zona, italiani o comunitari, che abbiano compiuto i 16 anni e che risultino iscritti all’anagrafe del Comune alla data del 9 gennaio 2025. Al seggio bisogna presentarsi con un documento d’identità. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza mettendo una croce sul nome del candidato prescelto.

Sul sito del Comune di Forlimpopoli sono pubblicati gli elenchi dei candidati e delle liste per le singole zone. I nominativi in lizza sono complessivamente 35. Il maggior numero di candidature si registra nel Capoluogo (14). A Sant’Andrea sono 8, a Selbagnone 6, a San Pietro ai Prati 7. Le liste in campo sono ‘La nostra città’ e ‘Forlimpopoli Futura’. Info: 0543.749227, anagrafe@comune.forlimpopoli.fc.it.