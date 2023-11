"Consiglio a tutti di visitare un campo di sterminio nazista". L’esperienza di Giorgia in Austria col contributo del Comune

"Consiglio a tutti i giovani di visitare almeno una volta nella vita un campo di sterminio nazista, perché aiuta a capire meglio la realtà, la storia e la politica che viviamo oggi". Giorgia Spagnoli, 20 anni, studentessa di psicologia a Cesena, abita con la famiglia a San Savino di Predappio. Ad aprile 2022 ha visitato col contributo del Comune di Predappio i campi di sterminio di Mauthausen e Gusen (ora in Austria), con un viaggio della Memoria per 5 giorni, organizzato dall’Associazione Deina, mentre frequentava il liceo scientifico di Forlì, da dove è partito il pullman di studenti, assieme a scolari cesenati. "Della mia classe c’era la mia amica Matelda Casadei e là c’erano studenti da tutta Italia".

Giorgia Spagnoli, la prima impressione di Mauthausen?

"Mi aspettavo di provare emozioni molto forti. Ma sono rimasta senza parole e mi sono sentita schiacciata da un peso perfino fisico. La giornata era piovosa, la struttura molto grande e vuota. Facevo fatica ad immaginare la vita dei prigionieri".

Cosa l’ha colpita di più?

"Di sicuro la stanza buia della camera a gas, con tutti i nomi delle persone eliminate, distinguibili da un numero (non tatuato sulla pelle, come in altri campi) che portavano attaccato al vestito, diventando così anonimi. Ma un’altra cosa mi è rimasta impressa".

Quale?

"Il fatto che all’esterno c’erano un campo di calcio e una piscina, dove i prigionieri facevano il bagno e giocavano, anche con squadre esterne, per dare l’illusione alla gente che abitava nel quartiere di trovarsi in un campo di lavoro, con alloggi e non campi di sterminio".

Perché ha scelto questo viaggio della Memoria?

"Sia per il fatto che mio nonno paterno Armando (direttore didattico a Forlì, ndr) era stato prigioniero (poi tornato a casa) in un campo per internati militari, sia per capire meglio la realtà".

Che differenza c’è fra leggere un libro e visitare dal vivo i campi di sterminio?

"Solo con la visita si provano emozioni così forti, indescrivibili e indimenticabili".

La conclusione?

"La malvagità dell’uomo non è solo del passato, ma anche dei nostri giorni, come racconta la cronaca. E il male era eseguito da persone comuni, come racconta il libro di Hannah Arendt ‘La banalità del male’, che sto leggendo in questi giorni. Questo mi ha spinta al dovere di raccontare quello che ho visto e saputo anche agli altri, a cominciare dagli amici".

Quinto Cappelli