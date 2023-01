Consiglio comunale, Bacchi lascia Subentra Lara Bruno di FdI

Cambio della guardia nel consiglio comunale di Meldola dove Cristina Bacchi passa il testimone a Lara Bruno, prima dei non eletti della lista ‘Meldola c’è’ e coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia. "Dopo 25 anni di impegno attivo nella politica del mio paese, e dopo aver speso ogni mia energia per questa comunità che amo profondamente, penso sia giusto favorire nuove esperienze – annuncia Bacchi –. Lo spirito di servizio impone anche di pensare al futuro della comunità e Lara ha dimostrato grande interesse per Meldola, ottenendo un consenso che deve essere premiato: sono convinta, infatti, che saprà dare continuità e rinnovato slancio alle tematiche locali che stanno a cuore a me e a tutta la lista".

La Bacchi è imprenditrice del settore moda molto impegnata, organizzatrice di eventi e volto noto della politica meldolese essendo stata assessore nella giunta guidata dall’allora sindaco Gian Luca Zattini. La neo consigliera, classe 1987, ringrazia la Bacchi per la fiducia accordatale e insieme ai suoi arrivano anche i ringraziamenti del circolo locale di Fratelli d’Italia, di Alice Buonguerrieri deputato e coordinatore provinciale di FdI e di Luca Bartolini coordinatore del comprensorio forlivese.

"Siamo certi che Lara saprà interpretare nel migliore dei modi il nuovo incarico – scrivono i due esponenti – esprimendo in consiglio comunale a Meldola quella passione e quell’attenzione al territorio che le hanno assicurato un notevole consenso elettorale già alla sua prima candidatura nel 2019. Riconosciamo in lei un ottimo riferimento locale per continuare a costruire un’alternativa amministrativa per Meldola insieme a Cristina, a tutta la squadra di FdI, agli alleati di centrodestra e alle forze civiche pronte a lavorare per un’altra amministrazione".

o.b.