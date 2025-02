Consiglio comunale convocato per giovedì. Fra i punti anche la videosorveglianza

Il sindaco di Predappio, Roberto Canali, ha convocato per giovedì prossimo, con inizio alle ore 20.30 a palazzo Varano, la seduta del consiglio comunale. Fra gli otto punti all’ordine del giorno in programma, ci sono in particolare l’approvazione del regolamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 2025, le variazioni di bilancio 2025-2027, il regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza nel capoluogo, oltre alle interrogazioni e interpellanze.

q. c.