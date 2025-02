Consiglio comunale lampo. E con scintille

Martedì sera a Castrocaro è andato in scena un consiglio comunale lampo dopo una convocazione straordinaria altrettanto fulminea. Un’urgenza dettata dalla necessità di esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto di un immobile di valore storico nel borgo antico, in vendita all’irrisoria cifra di 20mila euro: un fabbricato in via Porta dell’olmo caratterizzato "dall’insegna rinascimentale del gallo, con riferimento allo ‘spedale’ cinquecentesco sottoposto per volontà del Granduca Cosimo I alla Confraternita di Santa Maria del Bigallo" ha spiegato il sindaco Francesco Billi. L’amministrazione comunale ha deciso di sfruttare questa opportunità volendo arricchire il centro castrocarese di "un presidio pubblico, in sinergia con la Fortezza e in coerenza con l’obiettivo strategico di insediare un polo culturale e di iniziativa civica per la valorizzazione del borgo stesso". L’obiettivo è quello di dar vita a un centro "concepito come museo diffuso, animato da proposte adeguate alla vocazione dei luoghi".

Un acquisto a cui è favorevole la stessa minoranza, perplessa invece sui potenziali costi di ristrutturazione dell’edificio e sulla tempistica della convocazione dell’assemblea straordinaria, "ricevuta lunedì sera per martedì" ed entrando "in possesso degli atti alle 9 di mattina in vista dell’assemblea delle 19" ha tuonato Marianna Tonellato di Insieme per crescere, che ha altresì ricordato gli interventi della sua amministrazione per la ristrutturazione dell’attuale ufficio Iat e l’acquisto dell’immobile del Bastione Santa Maria.

La notifica del ministero per l’esercizio della prelazione è giunta in viale Marconi 81 solo il 29 gennaio, costringendo il Comune a una corsa contro il tempo. Una data che secondo l’ex sindaca avrebbe comunque consentito un preliminare coinvolgimento della minoranza.

Al momento del voto Tonellato e Minati (Insieme per crescere) sono uscite dall’aula. Voto favorevole invece da parte di Patrizia Campacci del Pd, che tuttavia ha lasciato la sala consilliare per le votazioni successive, relative all’approvazione di due regolamenti aggiornati alle nuove disposizioni del garante della privacy per l’utilizzo di strumentazioni di videosorveglianza. "Posso capire l’urgenza per l’immobile – ha dichiarato –, ma non per i regolamenti".

Considerazioni condivise da Tonellato. "Non contestiamo il merito ma il modus operandi volto sistematicamente a escludere la minoranza. Credete nella democrazia solo quando siete voi in minoranza" le parole della capogruppo d’opposizione. "Si tratta di regolamenti tecnici e standardizzati per tutti i Comuni dell’Unione, a cui abbiamo conferito la funzione – la replica di Billi, supportato dal segretario comunale Silvia Santato –. Sono testi confezionati dagli addetti ai lavori, che non entrano nel merito delle politiche o degli indirizzi locali poiché semplicemente consentono di recepire una normativa aggiornata. È opportuna, dunque, l’approvazione in regime d’urgenza per non esporre l’ente comunale a pesanti sanzioni e per essere finalmente operativi con i sistemi di videosorveglianza, fototrappole comprese". I regolamenti sono stati approvati con i voti della sola maggioranza.