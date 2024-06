Consiglio comunale: "Partire dal Villa Romiti, segnale importante"

La squadra di maggioranza non è ancora pronta, ma è già deciso dove si terrà il primo consiglio comunale della prossima legislatura: il sindaco Gian Luca Zattini, infatti, nei giorni scorsi ha annunciato che il teatro sarà il palazzetto Villa Romiti (anche la data va ufficializzata, ma potrebbe essere martedì 2 luglio). Un luogo fortemente simbolico, roccaforte inviolata dall’alluvione, diventato l’unico punto di riferimento per cittadini, volontari e soccorritori nei giorni più disperati in cui ogni appiglio era perso (nella foto in alto).

Proprio per la sua forte carica rappresentativa, ora, questa decisione non è priva di polemiche. "Ho parlato con persone dei Romiti – spiega il coordinatore del comitato di quartiere Stefano Valmori – che hanno obiettato che l’amministrazione si sarebbe potuta fare vedere molto prima. Capisco questo punto di vista, ma io rispondo: però si fanno vedere ora. Per me è un gesto comunque importante, e lo è a prescindere da chi sono i vincitori, infatti lo avrei apprezzato comunque, anche se avesse vinto un’altra parte politica". Valmori coglie la scelta di Zattini "come un segnale di ripartenza, un gesto che mostra la volontà di essere presenti per un territorio demolito che da più di un anno lotta per ricostruirsi. Il simbolo è ancora più forte perché in consiglio comunale ci sono tutti, maggioranza e opposizione: spero che da lì si cominci a lavorare tutti insieme, superando le divisioni, per aiutare il nostro territorio che ha ancora un grandissimo bisogno di vicinanza, sia morale che concreta".

Il coordinatore torna a battere sui problemi ancora insoluti: "Speriamo che la scelta del sindaco voglia sancire il suo impegno a intercedere con il Consorzio di Bonifica e con la Regione affinché prendano come priorità il ripristino della sicurezza dei nostri fiumi, dove ancora gli interventi sono stati pochi e insufficienti". La riflessione, poi, prosegue e va oltre: "In passato i quartieri e i loro comitati sono stati messi un po’ da parte e sottovalutati; questa alluvione ha dimostrato, invece, la nostra forza e la nostra importanza".

Parla di "ottima idea" il deputato leghista Jacopo Morrone, che rivendica "l’interessamento sempre dimostrato dalla Lega verso un quartiere martoriato. Mi farò promotore con la nuova Giunta di di un calendario di incontri e interlocuzioni con i residenti e, non meno importante, ci impegneremo per sollecitare gli enti, a partire dalla Regione, per una più rapida messa in sicurezza del territorio. Il timore è che si allunghino i tempi in vista delle elezioni regionali".

Assolutamente contrario il Partito Comunista Italiano (Pci): "Zattini andrà nel quartiere dove doveva contare le sue maggiori perdite e dove, invece, la maggioranza dei devastati alluvionati, poveretti, hanno premiato le sue balle e quelle dei partiti che lo hanno sostenuto. L’opposizione diserti questa pagliacciata. Nel caso ciò non avvenisse, promettiamo di essere seduti nei popolari con le nostre bandiere a tifare per la Resistenza".

Sofia Nardi