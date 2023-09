Consiglio comunale, si parlerà anche delle rette del nido

E’ convocato per stasera alle 21 nella residenza municipale di Castrocaro Terme e Terra del Sole il consiglio comunale che sarà presieduto dal sindaco Francesco Billi. All’ordine del giorno,

in particolare, la convenzione tra il Comune e la cooperativa sociale Formula Servizi alle persone per la gestione del servizio di asilo nido e di ulteriori servizi accessori per l’infanzia negli anni 20232024 e 20242025; si parlerà anche dell’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2022; infine del riconoscimento di un debito fuori bilancio a seguito di una sentenza del tribunale di Forlì; variazioni al dup e al bilancio di previsione finanziaria 20232025. La cittadinanza è invitata a partecipare.