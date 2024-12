Consiglio dei ragazzi,. Mia è la nuova baby sindaca

"Mi è piaciuto molto far parte del consiglio comunale dei ragazzi e oggi sono felice di essere la nuova prima cittadina: i sindaci del passato hanno dichiarato di essere molto cresciuti attraverso questa esperienza e vorrei crescere anch’io". Un discorso di insediamento breve ma coscienzioso quello pronunciato ieri da Mia Marzocchi, nuova fascia tricolore della consulta giovanile di Castrocaro Terme e Terra del Sole. La studentessa 13enne di III A della scuola media Alighieri è stata eletta al termine della prima seduta del nuovo consiglio, scelto dai ragazzi delle medie e delle ultime due classi della primaria Serri Pini lo scorso 20 novembre. Di prima mattina i baby politici si sono datti appuntamento nella sala consigliare del municipio per l’investitura ufficiale. Quindi Camilla Valli si è congedata dal primo scranno rivolgendo un pensiero ai colleghi: "Ho scelto di non preparare alcun discorso per dimostrare il cambiamento avvenuto in me in questi due anni da sindaca e quanto io sia maturata grazie a questa esperienza ma anche attraverso i piccoli e grandi errori commessi e alle figuracce compiute. È giunto il momento di lasciare il timone a qualcun altro perché sento di aver ricevuto dal ccr tutto ciò che dovevo imparare".

Poi i dovuti ringraziamenti alla professoressa Claudia Cortesi, che già ai tempi delle elementari vide nella ragazzina "la stoffa per diventare sindaca", agli ex consiglieri per il viaggio condiviso, ai docenti e "a tutti coloro che hanno sostenuto le mie scelte nel corso del biennio da sindaca e anche in quello precedente da consigliera". Infine l’esortazione ai neo eletti, chiamati a vivere nuove esperienze ed emozioni con serenità. "Esprimete sempre pensieri e la opinioni: in principio io avevo paura di sbagliare ma oggi so che ogni pensiero conta perché rappresenta un punto di vista diverso". Camilla, aspirante medico, chiude un’avventura indimenticabile, coronata dalla partecipazione a una seduta parlamentare, l’incontro con Papa Francesco e la presenza al raduno dei consigli comunali d’Italia svoltosi a Morrovalle.

Francesca Miccoli