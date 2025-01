Consiglio direttivo dei veterinari, ecco i componenti eletti per 4 anni

È stato eletto il nuovo consiglio direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Forlì-Cesena per il quadriennio 2025-2028. Formato da professionisti impegnati nelle diverse discipline della medicina veterinaria, il consiglio è presieduto da Claudio Romboli, direttore di Sanità animale dell’Ausl Romagna. La vicepresidente è Lidia Soldati, collaboratrice in una clinica veterinaria, mentre il ruolo di segretario è ricoperto da Devis Ungheri, impegnato nel settore alimentare e della mangimistica. Paolo Cappuccio, che opera in seno a un importante filiera avicola, è il nuovo tesoriere. Completano il direttivo i consiglieri Caterina Lupini, docente universitaria dell’Università di Bologna, Gianluca Ferlazzo, libero professionista nell’ambito degli animali da compagnia, e Massimo Saviotti, veterinario AUSL impegnato nel settore avicolo. L’organismo di rappresentanza, eletto con una vastissima maggioranza, sarà in carica nel quadriennio 2025 – 2028 ma si è già insediato ed è al lavoro negli ambiti di competenza: la formazione, il rapporto con le istituzioni del territorio, la promozione della salute e del benessere degli animali, la tutela della professione secondo il codice deontologico e l’azione disciplinare.