"Consiglio sull’alluvione? La sinistra cerca lo scontro"

I gruppi consiliari del Pd e di Forlì e Co hanno minacciato di rivolgersi al Prefetto considerando che, a loro avviso, la presidente non abbia intenzione di convocare il consiglio comunale, come formalmente richiesto lo scorso 7 giugno, per parlare dell’alluvione, così come avvenuto negli altri capoluogo della Romagna e nella stessa assemblea legislativa regionale. Un’accusa rispedita al mittente dal capogruppo della Lega, Massimiliano Pompignoli.

"Cominciamo col dire che a Cesena non è stato fatto alcun consiglio comunale straordinario sull’alluvione – afferma –, a Ravenna se ne è convocato uno con il sindaco assente e in Regione l’assemblea legislativa ha trattato il tema una sola volta con un’informativa unilaterale della Priolo, nell’ambito di una seduta ordinaria". I consigli comunali previsti nello scorso mese in città sono stati annullati, ma il capogruppo rimarca come la riunione dei capigruppo sia stata convocata dalla presidente Ascari Raccagni per due volte dall’inizio dell’emergenza: 29 maggio e 12 giugno. Entrambe le volte erano presenti il sindaco e gli assessori più coinvolti nella gestione dell’emergenza. "Nel corso di queste due riunioni la giunta ha relazionato nel dettaglio sui provvedimenti presi, ha risposto a ogni quesito, molto spesso fazioso, ha anticipato interventi futuri, ha descritto in maniera chiara e puntuale la situazione del territorio dimostrandosi aperta a ogni tipo di richiesta e confronto".

Il leghista spiega così la polemica di queste ore: "La nostra proposta è stata quella di trattare il tema dell’alluvione nell’ambito di un’informativa del sindaco, con interventi mirati dei gruppi consiliari e un’eventuale replica del primo cittadino, così come è stato fatto in Regione. Il tutto all’interno di una seduta ordinaria. Il risultato è il comunicato congiunto di Alemani e Morgagni, a dimostrazione del fatto che il tema dell’alluvione è, per queste persone, un puro terreno di scontro, un motivo per discutere e contestare per partito preso l’amministrazione comunale". Il prossimo consiglio comunale verrà convocato per il 26 giugno. "Non si capisce dunque il senso di interpellare il Prefetto se non per disturbarlo con futili questioni in un momento in cui ha ben altro e di più importante da fare".

Infine, Pompignoli ringrazia i due consiglieri del gruppo misto, Massimo Marchi (Italia Viva) e Sara Samorì (appena uscita dal Pd): "Hanno dimostrato grande senso di responsabilità".

ma. bo.