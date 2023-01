Per ragioni di salute, il presidente FA e di Go to Travel, Giuseppe Silvestrini, non ha potuto partecipare alla presentazione della partnership tra la sua società e Aeroitalia, ma ha comunque voluto rilasciare una sua considerazione: "Dopo l’estate 2022 abbiamo ritenuto necessario fare insieme ad Aeroitalia un’attenta analisi degli importanti risultati raggiunti nella prima stagione di totale ripresa del traffico aereo post pandemia". E ora la partnership "è ancora più stretta". Vengono "consolidati gli investimenti recenti sulle rotte domestiche". Mentre le nuove destinazioni sono "il miglior mix disponibile" tra "i volumi di traffico storici, il potenziale e l’esclusività di alcune mete".