Consorzio sociale: 80 posti per giovani Il Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena offre oltre 80 posti per il servizio civile universale a giovani tra i 18 e i 28 anni. Scadenza domande: 22 febbraio. Progetti di assistenza a anziani, disabili e minori. Impegno di 25 ore settimanali per 507,30 euro al mese. Domande su domandaonline.serviziocivile.it.