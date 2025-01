ConsulenzaAgricola.it: "La nostra segretaria è l’Intelligenza artificiale"

L’intelligenza artificiale come ‘segretaria’ che può aiutare le aziende, consentendo di risparmiare tempo, soprattutto nei compiti ripetitivi, liberando al contempo le persone in carne ed ossa: al Forum IPAagroalimentare svoltosi ieri a Milano Marittima, la società forlivese ConsulenzaAgricola.it ha portato la propria esperienza, per bocca del proprio fondatore Luciano Mattarelli, esperto fiscale in agricoltura.

Si chiama ‘Caterina’ ed è il frutto dell’innovazione e dell’integrazione dell’IA (sigla che identifica l’Intelligenza Artificiale) nella vita d’ufficio: "Il programma Chat GPT – ha detto Mattarelli – è per noi uno strumento fondamentale, è diventato un nuovo collega. ‘Caterina’ è la nostra segretaria virtuale a disposizione dei nostri collaboratori". Si parla di 1.500 clientii e 100 collaboratori. Tuttavia avverte: "L’impiego di questo strumento, però, va fatto con molta attenzione: ci aiuta, è vero, ma deve essere gestito e controllato. Più lo interroghiamo e più diventa disponibile a fornire informazioni precise e utili, ogni giorno deve essere messo in condizione di avere ciò che gli serve per fornire risposte".

Velocità, efficienza e puntualità quindi le parole chiave del lavoro di ‘Caterina’. Mattarelli fa alcuni esempi concreti a proposito di alcuni ruoli svolti dalla sua assistente virtuale: "Quando arrivano documenti dal Ministero o da Agea sono spesso molto lunghi e complessi: dandoli in pasto all’intelligenza artificiale possiamo ottenere riassunti fedeli e possiamo richiedere modifiche sulla lunghezza e l’esposizione a seconda delle nostre esigenze. Adesso abbiamo la possibilità di realizzare rassegne stampa mattutine in pochi minuti, mentre fino a poco tempo fa serviva oltre un’ora". E ancora: "I riassunti dell’intelligenza artificiale possono poi essere trasformati in slide, che a loro volta possono essere riempite con altri contenuti, con immagini: questo ci ha aiutato molto sulla formazione.

Lo sviluppo tecnologico rappresenta un fattore di primaria attenzione per imprenditori e lavoratori. Al centro della riflessione, nell’evento di ieri, c’erano il welfare e la fidelizzazione dei dipendenti. In un settore particolarmente soggetto al cambiamento come quello agroalimentare, accompagnare la forza delle relazioni umane a un adeguato sviluppo dell’intelligenza artificiale rappresenta un punto chiave. Gli interventi hanno evidenziato come l’IA sta trovando spazio nell’ottimizzazione di processi come irrigazione e trattamenti fitosanitari.