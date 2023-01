Consulta giovanile: nuovo regolamento

La Consulta dei Giovani a Forlimpopoli ha un nuovo regolamento, approvato dal Consiglio Comunale durante l’ultima seduta dello scorso 28 dicembre. L’approvazione delle modifiche al regolamento comunale istitutivo della Consulta dei Giovani è avvenuto all’unanimità. Dal 2007 è attivo il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Forlimpopoli che coinvolge circa 30 rappresentanti degli studenti nella fascia di età 9-14 anni.

"Forti di questa esperienza e del gradimento che ha riscosso negli anni – spiegano la sindaca Milena Garavini e la vice sindaca Sara Pignatari –, l’intenzione dell’Amministrazione è stata quella di recuperare il datato regolamento comunale che nel 2007 istituiva, parimenti, la Consulta dei Giovani che ad oggi purtroppo non aveva ancora trovato completa e concreta attuazione". Con l’approvazione delle modifiche a questo regolamento e una più definita attribuzione di competenze e finalità, potrà prendere avvio da questo 2023 anche questo ulteriore organismo di partecipazione e cittadinanza attiva. I giovani residenti in età compresa dai 15 ai 30 anni possono entrare a far parte di questo organismo compilando un modulo con la propria candidatura a far parte della Consulta. Il regolamento approvato in consiglio, l’avviso dell’avvio della Consulta e il modulo per l’autocandidatura saranno pubblicati e scaricabili già nelle prossime settimane nel sito web del Comune.

Matteo Bondi