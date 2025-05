Consultazione del Comune per il servizio assicurativo

Presso il Comune di Predappio è aperta una consultazione di mercato finalizzata all’affidamento del servizio assicurativo del medesimo ente. Gli operatori economici che esprimeranno manifestazioni di interesse, saranno successivamente invitati a presentare offerta.

Spiega il Comune con un comunicato: "Con l’avviso non è indetta alcuna procedura di comparazione e/o di confronto competitivo, né sono previste graduatorie di merito e/o attribuzioni di punteggio. Trattasi di semplice indagine esplorativa del mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare successivamente a presentare offerta".

L’operatore economico deve manifestare il proprio interesse, inviando, tramite propria casella Pec, all’indirizzo protocollo@pec.comune.predappio.fc.it, entro il giorno 20 maggio 2025 alle ore 13 (l’Allegato A – Manifestazione di interesse, opportunamente compilato e firmato digitalmente con relativi allegati, che si trova nel sito del Comune).

Si precisa che l’oggetto della comunicazione dovrà essere ‘Manifestazione di interesse per il servizio assicurativo del Comune di Predappio’. E non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inviate tramite caselle di posta non certificate.

q. c.