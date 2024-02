Consumatori, i ricorsi di due associazioni Il marchio PoltroneSofà è al centro di una polemica per presunta pubblicità occulta al Festival di Sanremo. L'Unione Nazionale Consumatori ha presentato un esposto all'Antitrust per accertare la correttezza del siparietto tra Amadeus e i testimonial del marchio. Anche il Codacons chiederà alle autorità competenti di verificare l'episodio. La Rai sostiene che si tratta di product placement e non di telepromozione.