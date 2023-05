"Conta dei danni per gli associati"

Confartigianato di Forlì si è attivata in ogni sede del comprensorio per dare supporto a imprenditori e loro familiari per presentare la conta dei danni. Dopo i primi momenti di paura e comprensibile rabbia è ora necessario attivarsi per accedere ai fondi stabiliti dal consiglio dei ministri, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza. "L’associazione si impegna a supportare gli associati e le loro famiglie – dice il presidente Luca Morigi – per aiutarli a districarsi fra le complessità burocratiche per avere accesso ai fondi destinati a far fronte a questa calamità".