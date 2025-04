‘Contatto’ Frassineti-Berlusconi. La rivelazione: "Ex Casa del Fascio, gli chiesi di sostenere il progetto"

L’ultimo libro del giornalista e direttore del ‘Giornale’, Alessandro Sallusti, ‘L’eresia liberale’ (edito pochi giorni fa da Rizzoli) rivela che l’ex sindaco di Predappio, Giorgio Frassineti, nell’aprile del 2014 bussò alla porta di Silvio Berlusconi, per ottenere sostegno al suo progetto di realizzare nella città natale di Mussolini un Centro studi sulla storia del primo Novecento e un’esposizione permanente sul fascismo. "Berlusconi ci pensò qualche mese – ha detto Sallusti in un’intervista sul Corriere della Sera –. Poi mi disse che non si poteva fare. La sinistra avrebbe usato quel centro contro di lui".

Giorgio Frassineti, ex sindaco di Predappio, è vera la richiesta a Berlusconi? "Tutto vero. Il direttore del Giornale sintetizza in poche righe una richiesta ben più dettagliata". Cioè? "Tramite Sallusti, chiedevo a Berlusconi di appoggiare il progetto sia dal punto culturale-politico sia pratico, per accedere poi ai consistenti finanziamenti per la realizzazione e la gestione".

Perché rivolgersi a Berlusconi? Nel 2014 non era più presidente del Consiglio. "C’era il governo Renzi da qualche mese e si era avviato un dibattito sui rapporti tra destra e sinistra. E poi ricordavo un discorso di Berlusconi sulla pacificazione". Quale discorso? "A Onna, provincia dell’Aquila, piccolo paese della Resistenza abruzzese, il 25 aprile 2009: Berlusconi, allora presidente del Consiglio, celebrava la Liberazione insieme ai partigiani dell’Abruzzo a pochi giorni dal terribile terremoto".

Cosa diceva? (Frassineti ne legge uno stralcio) "Il compito di tutti è quello di costruire finalmente un sentimento nazionale unitario, dove tutte le parti politiche si riconoscano nel valore più grande, la libertà. Se da oggi riusciremo a farlo insieme, avremo reso un grande servizio non a una parte politica o all’altra, ma al popolo italiano e, soprattutto, ai nostri figli che hanno il diritto di vivere in una democrazia finalmente pacificata".

Ma era accaduto 5 anni prima. Perché pensò a lui? "Da una parte della sinistra avevo incontrato critiche feroci, ma un’altra parte mi appoggiava e guardava alla destra dialogante. Poi arrivò l’occasione: la presentazione nel salone comunale di Predappio il 9 aprile 2014 del libro ‘Il compagno Mussolini’, di Giancarlo Mazzuca, allora direttore del ‘Giorno’ e del giornalista inglese Nicholas Farrell, commentato da Sallusti. In quell’occasione feci la richiesta. Era presente anche Gian Luca Zattini, sindaco di Meldola e oggi di Forlì: si mise a ridere, era incredulo che io mi rivolgessi al Cavaliere".

Però la richiesa andò a vuoto... "Per un paio di mesi telefonavo spesso a Sallusti, che cercava una mediazione con Borlusconi, che alla fine non se la sentì di sostenere il progetto di far diventare Predappio la patria degli studi del Novecento. Ma Sallusti ce la mise tutta. E, pur essendo di destra, a Predappio è venuto, altri di sinistra no".

A chi si riferisce? "Allo scrittore Antonio Scurati, invitato più volte, mai venuto. Alcuni, invece, di vari schieramenti, come Corrado Augias a sinistra o Giuliano Ferrara e Claudio Cerasa a destra, almeno ne discutevano. Magari alcuni non erano d’accordo, ma almeno discutevano, che era l’obiettivo del centro studi che volevo, per far uscire Predappio dalle grinfie dei nostalgici. La discussione aveva raggiunto alti livelli: cercavo l’appoggio degli storici, degli intellettuali e dei politici, per iniziare in un clima di pacificazione. Con la bocciatura del progetto si è arenata anche la discussione".

Lei si è arreso? "Vorrei fare una domanda. Perché qualcuno non riparte da un lungo articolo pubblicato nel 2017 di Alessandro Giuli, ora ministro della Cultura, che invocava la pacificazione, anche se allora riteneva che i tempi non fossero maturi?".