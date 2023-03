Contenzioso fiscale, il Comune vuole adottare la via breve

Anche il Comune di Forlì ha deciso di dare applicazione alla ‘definizione agevolata del contenzioso tributario’, come previsto dalla legge di bilancio 2023 che prevede e mette a norma i vari strumenti di ’pace fiscale’. La maggioranza di centrodestra vuole lanciare un accordo tra cittadini e gli enti territoriali per la risoluzione del pregresso, come condizione preliminare ad una più effettiva riscossione dei crediti fiscali, a condizione che le modalità siano effettivamente percorribili e non vessatorie. La delibera prevede l’adesione del Comune alla ‘definizione agevolata’ che comporta l’esclusione delle sanzioni e degli interessi e il pagamento in una percentuale variabile dell’imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell’esito delle sentenze emesse alla data del 1° gennaio 2023 per i contribuenti interessati. Ad oggi risultano pendenti avanti alle Corti di giustizia tributaria ed alla Corte di cassazione alcune controversie tributarie che potrebbero essere oggetto di adesione a questa agevolazione. Si tratta di un’opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell’imposta. All’atto pratico, con l’approvazione della delibera e l’entrata in vigore del regolamento per la ‘definizione agevolata del contenzioso tributario’, il Comune rassicura che non si avvarrà della facoltà di dare applicazione agli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione e della regolarizzazione dell’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito agli accertamenti ed agli importi dovuti alle conciliazioni giudiziali.

Fabrizio Ragni, consigliere comunale di Fratelli d’Italia