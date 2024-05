ContiamoCi presenta la lista dei candidati consiglieri, capolista il medico legale Eugenio Fosconi, seguito da professionisti e esperti del territorio

La lista dei candidati consiglieri di ContiamoCi è formata da 23 persone. Capolista il medico legale, Eugenio Fosconi, 69 anni. A seguire: Mary Castroreale, 53, ex operatrice socio sanitaria; Giuseppe Bascone, 53, tecnico manutentore Rsa; Giancarlo Tassinari, 57, geometra; Patrizia Gobbetto, 62, insegnante; Nicola Menonna, 51, libero professionista; Umberto Chiarello, posturologo; Maura Nanni, 56, infermiera; Marco Ianuale, 64, ispettore superiore della Polizia di Stato in quiescenza; Renato Bentivogli, 57, autotrasportatore; Lorella Versari, 63, psicoterapeuta; Elena Rossi, 36, farmacista; Marta Ferniani, 64, infermiera; Sabrina Fabbri, 57, farmacista; Franco Soldani, 72, ex insegnante; Noemi Zucchi, 44, impiegata; Monia Bartolini, 53, naturopata; Luca Fosconi, 41, docente di musica; Patrizia Farneti, 67, ex docente; Marco Chiarello, 20, studente; Massimo Spina, 61, ex poliziotto; Elisa Cavazzi, 42, impiegata; Katiuscia Sansavini, 51, imprenditrice e scrittrice; Lucia Saragoni, 45, insegnante per l’infanzia.