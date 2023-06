Continua il pressing del mondo economico: "Subito il commissario"

Da giorni il mondo produttivo locale mostra preoccupazioni in merito ai tempi della ricostruzione post alluvione. "Abbiamo apprezzato le prime misure adottate dal governo per la gestione dell’emergenza, ma è arrivato il momento di andare avanti con urgenza – dice Francesco Marinelli, segretario generale di Cisl Romagna –. Da settimane siamo chiedendo che si proceda senza indugio alla nomina di un commissario straordinario per la ricostruzione, con poteri esecutivi speciali, superando gli ostacoli burocratici e i possibili ritardi derivanti dalla necessità di dover sottoporre ogni decisione al governo centrale. È arrivato il momento di agire con fermezza e determinazione, e di dare una risposta concreta alle necessità del nostro territorio. Non possiamo più permetterci di restare fermi mentre il tempo scorre e le difficoltà persistono". La Cisl ritiene una priorità assoluta "ricostruire case ed edifici danneggiati, fornire contributi agevolati alle imprese colpite e intervenire per ripristinare gli ecosistemi danneggiati e le infrastrutture come strade e ponti".

Concetti simili sono espressi anche da Confindustria Romagna: "È necessario procedere immediatamente alla nomina del commissario per la gestione delle opere di ricostruzione e potere contare su tutte le risorse straordinarie necessarie affinché ciò avvenga. I romagnoli hanno reagito con enorme vigore a quello che è capitato, ma non possono continuare ad affrontare la situazione solo con le loro forze".

Maurizio Gardini, forlivese e presidente di Alleanza Cooperative Italiane, punta il dito sul fatto che "le risorse allocate sono inferiori al fabbisogno, circa 1,6 miliardi rispetto agli oltre 2 miliardi annunciati", sostiene. E aggiunge la necessità di "definire con esattezza il perimetro dell’area danneggiata, prolungare la moratoria sui mutui e accordare un esonero contributivo a favore delle imprese agricole".